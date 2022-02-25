Лондон, , 01:09 — REGNUM Беспилотную зону над Украиной не будет устанавливать НАТО, так как подобное решение приведёт к прямому столкновению альянса с Россией. Такое заявление сделал 24 февраля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью газете The Daily Telegraph.

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Хиппи отметил, что российского президента Владимира Путина «не остановить кучей самолётов» НАТО над Украиной, так как самолёты будут втянуты в воздушный бой и сбиты, а это уже будет повод для применения статьи 5 Вашингтонского договора. Кроме того, замминистра обороны Британии напомнил о принципе коллективной обороны НАТО.

Также Хиппи предположил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе операции по установлению беспилотной зоны. При этом Хиппи уточнил, что Великобритания не будет направлять своих военнослужащих на Украину. Всё происходящее на территории Украины замминистра Британии назвал «изменением архитектуры безопасности в Европе», которое определит следующие 30 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посла России в Великобритании вызвали в британский МИД для объяснений в связи с военной спецоперацией на Украине.

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