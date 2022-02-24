Китай, 8 июня, 2015, 14:24 — ИА Регнум. Молодые китайцы, пришедшие в минувшую субботу, 6 июня, на сдачу гаокао (ежегодные общенациональные экзамены, позволяющие по результатам претендовать на место в том или ином вузе Китайской Народной Республики,) получают дополнительный стимул показать хорошие результаты, пишет китайская ChinaDaily. Дело в том, что все больше и больше зарубежных вузов готовы учитывать результаты гаокао при приеме студентов. Причем в список таких вузов входят университеты в развитых странах мира, например, в Италии, Австралии и Соединенных Штатах. Всего же, по данным газеты, результаты гаокао готовы учитывать университеты в десятках стран и регионов.

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«Мы хотели бы призвать зарубежные вузы признавать результаты гаокао и уже начали работать в этом направлении», — заявил в прошлом месяце заместитель директора департамента международного сотрудничества и обмена министерства образования КНР Ю Цзихай. Как итог этой работы — в мае университет Сан-Франциско будет зачислять студентов по результатам гаокао и индивидуального собеседования, без необходимости сдавать какие-либо другие экзамены. Помимо прочего, это означает, что китайские студенты смогут приступить к учебе в США немедленно, не тратя год на подготовку к сдаче языковых и иных тестов. Австралийский университет в Западном Сиднее принимает китайских студентов по результатам гаокао с 2009 года. По словам австралийского консула в Шанхае по вопросам образования Элизы Чуй, такую практику австралийские вузы осуществляют уже более 10 лет, а Австралия стала первой зарубежной страной, признающей результаты гаокао.





Тем не менее эксперты указывают на трудности, с которыми сталкиваются китайские студенты, получившие по итогам собеседования возможность претендовать на места в зарубежных вузах. Самая главная — это нехватка времени на оформление документов и получение виз. Тем не менее обычно китайские старшеклассники, мечтающие учиться в том или ином иностранном университете, списываются с ним загодя, еще до сдачи экзаменов. Кроме того, по словам Чу Чжаохуэя, старшего научного сотрудника Национального института педагогических наук КНР, лучшие и наиболее престижные университеты мира вряд ли пойдут на то, чтобы учитывать результаты гаокао при зачислении студентов. «Я боюсь, что результаты китайского гаокао, который подвергался критике за его бессистемный и ненаучный метод оценки академических знаний и способностей учащихся, вряд ли будут использоваться в широком масштабе», — считает ученый.





Гаокао (во многом — аналог российского ЕГЭ) был впервые введен в КНР в 1952 году, однако в течение десяти лет «культурной революции» 1960-х гг. он не проводился. Гаокао включает в себя три обязательных предмета (китайский язык, математику и иностранный язык) и семь экзаменов, которые учащиеся сдают, исходя их представлений, какую специальность в вузе они собираются выбрать — техническую или гуманитарную. Сдача экзаменов организуется раз в год в единые сроки по всей стране и длится два-три дня. В этом году гаокао сдают 9,42 миллиона человек.





В китайской прессе часто критикуют гаокао за натаскивание на механическую зубрежку большого объема информации, и как итог — неразвитость у учащихся способности творчески и аналитически мыслить. Кроме того, гаокао считается источником серьезного стресса для молодых людей, могущим оказать негативное воздействие на психику подростков.