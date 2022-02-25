Скопье, , 02:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Северной Македонии 24 февраля призвало Россию вывести вооруженные силы из Украины.

Скопье, Северная Македония Pudelek

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Скопье назвали действия России якобы тяжким нарушением международного права, Устава ООН, принципов и обязательств по ОБСЕ, а также подрывом европейской структуры безопасности и глобальной стабильности.

В МИД Северной Македонии призвали Россию немедленно прекратить боевые действия, вывести армию из Украины и не ущемлять территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, Северная Македония ранее ввела санкции против России.