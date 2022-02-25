Севилья, Испания, , 01:07 — REGNUM 24 февраля в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Желтые карточки получили Гидо Родригес (23'), Данил Круговой (42'), Вильмар Барриос (55') и Александр Ерохин (90+3'). На матче работала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.

Статистика матча («Бетис"/ «Зенит»)

Удары 8/8

Удары в створ 0/1

Владение 47%/53%

Угловые 7/8

Нарушения 13/11

Составы команд:

«Бетис»: Силва, Гонсалес, Морено, Песселья, Беллерин, Фекир (Хоакин, 84'), Каналес (Карвальюm 70'), Гуардадо (Тельо, 90'), Родригес, Руибаль, Жозе (Иглесиас, 83').

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Барриос, Чистяков, Сутормин (Мостовой, 86'), Круговой, Вендел, Клаудиньо, Малком, Алберто (Ерохин, 84'), Дзюба (Сергеев, 64').

По итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала еврокубка вышли «сине-бело-голубые», уступив испанскому клубу со счетом 2:3. Победный мяч забил 35-летний фланговый атакующий защитник сборной Мексики Андреас Гуардадо.