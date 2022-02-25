Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Отношения России и США переживают «полный разрыв». Об этом заявил 24 февраля президент США Джо Байден.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Как он заявил в обращении к американской аудитории, на нынешний момент в российско-американских отношениях наблюдается «полный разрыв» — если Россия «продолжит идти по этому пути».

Напомним, ранее Байден объявил о введении новых санкций против России в связи с её военной операцией на Украине.