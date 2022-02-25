Неаполь, Италия, , 01:03 — REGNUM 24 февраля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпел поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 2:4.

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Хорди Альба (8' Адама Траоре), Френки де Йонг (13' Ферран Торрес), Жерар Пике (45') и Пьер-Эмерик Обамеянг (59' Адама Траоре). Голы «Наполи» забили Лоренцо Инсинье (23' пенальти) и Маттео Политано (87').

Желтые карточки получили Петр Зелиньский (56'), Фабиан Руис (62') и Гави (90+3'). На матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Составы команд:

«Наполи»: Мерет, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Кулибали, Демме (Политано, 46'), Руис (Уна, 74'), Эльмас, Зелиньский (Мертенс, 73'), Инсинье (Петанья, 81'), Осимхен (Гулам, 74').

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, Бускетс (Гави, 62'), де Йонг, Педри (Гонсалес, 75'), Траоре (Дембеле, 75'), Торрес (Пуч, 81'), Обамеянг (Де Йонг, 75').