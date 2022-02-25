Берлин, , 01:02 — REGNUM Вице-канцлер, министр по делам экономики и проблемам климата Германии Роберт Хабек заявил, что в настоящее время Германия не в состоянии оказать Украине реальную помощь. Об этом Хабек 24 февраля сказал в интервью телеканалу ZDF.

Роберт Хабек Michael Brandtner

Роберт Хабек «Мы не можем реально помочь Украине».

По его словам, поставки Украине оружия или более раннее введение санкций в данной ситуации также ни на что бы не повлияло. Хотя разочарование Киева позицией правительства ФРГ он понимает.

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Что касается дальнейших перспектив, по мнению высокопоставленного немецкого чиновника, Россия окажется в итоге проигравшей стороной, так как Запад «полностью отвернётся от РФ с экономической точки зрения».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США перебросят дополнительные войска в Германию, чтобы защищать своих союзников по блоку НАТО, а не воевать на Украине против России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации вокруг Украины.

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