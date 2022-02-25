Скопье, 25 февраля 2022, 12:57 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 24 февраля в интервью для TV Telma заявила, что ситуация с безопасностью в Северной Македонии полностью стабильна и опасности для граждан страны нет, о чем заботятся все компетентные институты и НАТО. Заявление было сделано на фоне спецоперации России на Украине.
При этом Петровска отметила, что в качестве страны НАТО Северная Македония может принять участие в боевых действиях против России, если такое решение будет принято альянсом:
По словам Петровской, в стране нет необходимости в приведении вооруженных сил в состояние боеготовности, поскольку, несмотря на сомнения скептиков, армия всегда готова столкнуться с вызовами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.
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