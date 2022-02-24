Манагуа , 25 февраля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Простым украинским гражданам не следует бояться российской специальной операции, так как она направлена исключительно на демилитаризацию Украины, заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в ходе своего выступления на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции. Она направлена исключительно на демилитаризацию», — заявил он.

Володин добавил, что решение о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины принималось для предотвращения полномасштабной войны. Он подчеркнул, что Украина должна стать мирным государством и освободиться от антинародной идеологии.

Также Володин призвал НАТО не решать вопросы своей безопасности за счет других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Куба готова поддержать Россию в сфере глобальной безопасности. По его словам, Гавана готова отстаивать эту позицию на международной арене вместе с Москвой.