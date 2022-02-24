Вашингтон, 25 февраля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден полагает, что не заслуживает того, чтобы его упрекали в недооценке президента России Владимира Путина. Об этом американский лидер заявил 24 февраля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Так президент США ответил на соответствующий вопрос. По словам Байдена, он изучил большую часть статей, которые были написаны Путиным.

Главе Белого дома также напомнили, что несколько месяцев назад он называл российского лидера «достойным противником». Байден отметил, что Путин «был таким в то время».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Джо Байден провел встречу со своей командой национальной безопасности и обсудил с ее представителями действия по «привлечению России к ответственности за неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину».