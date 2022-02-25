Рим, , 00:49 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в четверг, 24 февраля, принес букет цветов к зданию украинского посольства в Риме.

Маттео Сальвини Governo.it

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На своих страницах в соцсетях Сальвини написал, что он молится о мире, что он всегда против войны и всегда «за жизнь».

Также политик распространил заявление собственной партии, где говорится об «однозначном осуждении военной агрессии России на Украине» и о необходимости для НАТО дать Москве «единый ответ».

Политик, которого на протяжении многих лет обвиняли в получении российского финансирования, до этого дня уклонялся от комментариев по «украинской» проблематике.