Лондон, 25 февраля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. 24 февраля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

ФК «Арсенал»

Единственный мяч в составе «волков» в дебюте встречи забил 26-летний нападающий сборной Республики Корея Хван Хи Чхан. На 82-й минуте вышедший на замену Николя Пепе сравнял счет, замкнув передачу Эдуарда Нкета — 1:1. Через тринадцать минут Александр Лякзаетт впервые вывел «канониров» вперед — 2:1.

Желтые карточки получили Букайо Сака (38') и Рауль Хименес (89'). На матче работала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Джеймс Мейнуоринг, резервный арбитр — Кевин Френд.

Статистика матча («Арсенал» / «Вулверхэмптон»)

Удары 26/6

Удары в створ 5/2

Владение 55%/45%

Угловые 5/4

Нарушения 8/9

«Арсенал»: Рамздейл, Тирни (Тавареш, 90'), Габриэл, Уайт, Суареш (Нкетиа, 76'), Парти, Эдегор, Джака, Сака, Мартинелли (Пепе, 71'), Ляказетт.

«Вулверхэмптон»: Са, Коуди, Килман, Саисс, Аит-Нури, Семеду (Кастро, 61'), Невеш, Моутинью, Каштелу (Дендонкер, 90'), Хименес, Хи Чхан (Нету, 75').

«Арсенал», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 45 очков, обошел «Вест Хэм Юнайтед» и поднялся на пятое место. «Вулверхэмптон» с 40 очками остался на седьмой позиции.