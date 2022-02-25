Рим, , 00:46 — REGNUM Армия Украины не имеет никаких шансов в прямом противостоянии с российской, с таким утверждением согласились опрошенные итальянским телеканалов Rai военные эксперты.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Джермано Доттори, один из опрошенных аналитиков, заявил: можно предполагать, что в такой ситуации украинские власти перейдут к стратегии партизанской войны.

При этом эксперт сомневается, будет ли кем-либо оказано какое-либо сопротивление в случае «падения правительства Зеленского».