Рим, , 00:42 — REGNUM Сокращение объемов поставок российского газа в Европу едва ли вероятно, заявил в интервью Rai в четверг, 24 февраля, Карло Станьяро, глава исследовательского отдела Института Бруно Леони.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Итальянские журналисты спросили экспертов, какого рода проблемы могут возникнуть из-за ситуации на Украине в связи с тем, что Россия обеспечивает Европе 40% газа, в том числе 22% — через Украину.

Единственное вероятное последствие — заметный рост цен, вызванный тем, что на биржах боятся нестабильности, полагает Станьяро.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.