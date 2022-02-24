Рим, 25 февраля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Сокращение объемов поставок российского газа в Европу едва ли вероятно, заявил в интервью Rai в четверг, 24 февраля, Карло Станьяро, глава исследовательского отдела Института Бруно Леони.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Итальянские журналисты спросили экспертов, какого рода проблемы могут возникнуть из-за ситуации на Украине в связи с тем, что Россия обеспечивает Европе 40% газа, в том числе 22% — через Украину.

Единственное вероятное последствие — заметный рост цен, вызванный тем, что на биржах боятся нестабильности, полагает Станьяро.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт·ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 годах власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.