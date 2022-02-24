Парламент Косово ратифицировал соглашение о страховании с Албанией
Приштина, Сербия, 25 февраля, 2022, 01:17 — ИА Регнум. Парламент Косово 24 февраля ратифицировал соглашение об общественной безопасности с Албанией. В поддержку соглашения проголосовали 82 депутата из 120, в том числе не менее 15 оппозиционных депутатов.
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Совместное заседание правительств Албании и Косово
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также ратифицировано соглашение о введении таможенных льгот и контроле за торговлей товарами.
Напомним, правительства Косово и Албании регулярно проводят совместные заседания. Республики объединяют сети энергоснабжения и объединяют КПП, что дало Косово выход к морю.