Оттава, , 00:24 — REGNUM Запрет на полеты над Украиной введен для канадских авиакомпаний властями Канады, 24 февраля сообщило министерство транспорта страны.

Самолет (сс) ThePixelman

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Воздушным судам также запрещено летать в пределах 100 морских миль (около 185 км) вдоль украинской границы, в том числе над Москвой, Ростовом-на-Дону, Минском и Кишиневом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля японские авиакомпании приступили к отмене полетов в Москву из-за специальной военной операции, которую начала Россия на Украине.