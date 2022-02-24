Москва, 24 февраля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном по ситуации вокруг Украины, сообщает 24 февраля пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина 24 февраля российские военные начали специальную военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.