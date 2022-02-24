Скопье, 24 февраля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 24 февраля приняло решение о присоединении ко всем санкциям Евросоюза в отношении Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, депутатам Госдумы, а также предприятиям, сыгравшим роль в проведении специальной операции вооруженных сил России на Украине, запрещен доступ к финансовым фондам Северной Македонии и ЕС. Также введены санкции против крупнейших российских банков.

Напомним, Северная Македония не присоединялась к санкциям против России в 2014 году и не присоединялась к ним до 24 февраля 2022 г. В 2020 году страна вступила в НАТО. По объему взаимной торговли Россия занимает 20 место в списке стран-партнеров Северной Македонии.