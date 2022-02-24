Йошкар-Ола, 24 февраля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. В Марий Эл стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Снижение уровня заболеваемости COVID-19 позволило сократить инфекционные койки, перепрофилировать их для оказания плановой медицинской помощи пациентам с хронической неинфекционной патологией, сообщает пресс-служба минздрава республики.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

В пик заболеваемости в 11 медорганизациях региона было развернуто 1965 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, сейчас в восьми госпиталях остаются 870 инфекционных коек.

До конца февраля планируется сократить еще 110 коек инфекционного профиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 24 февраля лечение получают 523 пациента, из них у 338 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 495 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 456 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

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