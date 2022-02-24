Манагуа , , 23:46 — REGNUM Официальный визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Никарагуа начался 24 февраля. Визит спикер российского парламента нанёс после посещения Кубы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин Duma.gov.ru

В рамках визита у Володина запланирована встреча с председателем Национальной Ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом. Кроме того, он выступит на заседании парламента республики.

В целом контакты с никарагуанской стороной нацелены на обсуждение вопросов сотрудничества двух стран и на дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

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