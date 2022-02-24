Манагуа , 24 февраля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Официальный визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Никарагуа начался 24 февраля. Визит спикер нижней палаты российского парламента нанёс после посещения Кубы.

Duma.gov.ru Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

В рамках визита у Володина запланирована встреча с председателем Национальной Ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом. Кроме того, он выступит на заседании парламента республики.

В целом контакты с никарагуанской стороной нацелены на обсуждение вопросов сотрудничества двух стран и на дальнейшее развитие межпарламентского диалога.