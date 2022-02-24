Симферополь, 24 февраля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Дополнительные меры по обеспечению Крымского полуострова водой больше не нужны, заявил 24 февраля глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его мнению, вопрос решился после взятия под контроль российских военных Северо-Крымского канала.

Аксёнов заявил, что теперь водная блокада Крыма практически прекращена и строить опреснительные установки на полуострове не понадобится.

«Там уже работают специалисты, решение уже практически состоялось. И каких-то дополнительных мер по водообеспечению, скорее всего, нам больше не нужно будет», — рассказал Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля российские военные разблокировали идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Напомним Северо-Крымский канал был перекрыт Киевом сразу же после воссоединения Крыма с Россией.