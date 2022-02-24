Рим, 24 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Диалог с Россией невозможен, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 24 февраля.

EU2016 SK Марио Драги

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Драги призвал президента России «прекратить кровопролитие и вывести войска с территории Украины без всяких условий».

От имени правительства Италии он выразил полную поддержку Украине.

Россия должна быть подвергнута «тяжелым санкциям», сказал Драги.