Премьер Италии считает диалог с Россией невозможным
Рим, 24 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Диалог с Россией невозможен, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 24 февраля.
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Марио Драги
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Драги призвал президента России «прекратить кровопролитие и вывести войска с территории Украины без всяких условий».
От имени правительства Италии он выразил полную поддержку Украине.
Россия должна быть подвергнута «тяжелым санкциям», сказал Драги.