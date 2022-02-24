Белград, , 23:40 — REGNUM Сербия все еще не заняла официальную позицию по поводу кризиса на Украине из-за страха президента Александра Вучича, который не желает «разозлить Россию» и потерять собственных избирателей. Такое мнение высказал 24 февраля сотрудник Белградского центра по политике безопасности Вук Вуксанович.

Александр Вучич

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По словам сербского эксперта, Вучич не желает разозлить Россию из-за ее поддержки по косовскому вопросу и соглашения о стоимости газа для Сербии. Тем не менее, главная причина его колебаний — внутриполитическая.

«Международные риски большие, но внутренние риски — это то, что заставляет президента потеть», — рассказал Вуксанович агентству «Бета».

Большинство сербов, особенно те, которые симпатизируют партии Вучича, на стороне России, и поэтому президент боится, что накануне парламентских выборов 3 апреля некоторые другие правые партии могли бы привлечь этих избирателей, полагает эксперт.

Напомним, что ранее спикер парламента Ивица Дачич заявил о том, что не в интересах Сербии вводить санкции против России.