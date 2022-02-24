Италия выразила готовность увеличить свой вклад в НАТО
Рим, 24 февраля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Италия полностью поддерживает все решения НАТО, принятые в связи с «ситуацией на Украине», заявил в четверг, 24 февраля, министр обороны Лоренцо Гуэрини.
Иван Шилов ИА REGNUM
Италия
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Страна готова увеличить свой вклад в текущих миссиях альянса, отметил он.
Также Италия готова участвовать и в новых проектах НАТО по «сдерживанию России», добавил министр.