Москва, 24 февраля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Санкции США в отношении компании «Ростелеком», предусматривающие ограничения на привлечение капитала в валюте, не окажут влияния на её деятельность. Об этом заявили 24 февраля в пресс-службе компании.

Ростелеком

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«У нас полностью рублёвый портфель привлечённых средств. Ограничения на привлечение в валюте не окажут влияния на деятельность компании», — приводит ТАСС комментарии «Ростелекома».

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля министерство финансов США ввело санкции против российских официальных лиц и компаний в ответ на решение России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Под ограничительные меры попал в том числе российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком».