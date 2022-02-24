Лондон, , 23:33 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» заинтересовано в подписании двух защитником лондонского «Челси». Об этом 24 февраля в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, ближайшим летом состав «сине-гранатовых» бесплатно могут пополнить Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта, контракты которых с «пенсионерами» истекают 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне на счету Андреаса Кристенсена два забитых мяча и одна результативная передача в 23-хматчах за «Челси» во всех турнирах. Сесар Аспиликуэта принял участие в 28-ми матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка по системе гол+пас.