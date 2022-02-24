В МИД Италии считают действия России «неспровоцированными»
Рим, 24 февраля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Посол России в Италии Сергей Разов в четверг, 24 февраля, был вызван в МИД страны.
Италия
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Представители ведомства выразили «твердое осуждение» начала спецоперации России.
Действия Москвы были «неспровоцированным» нарушением международного права и нанесли значительный вред Украине, отметили в МИД.