Скопье, 25 февраля, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 24 февраля заявил, что специальная операция России в Донбассе привела к дестабилизации мировых экономических тенденций.

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Ковачевски подчеркнул, что в правительстве делают все, для того, чтобы предотвратить дальнейшее снижение уровня жизни в стране.

Политик осудил проведение специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, а также назвал войну худшим способом разрешения разногласий. Он также заявил, что в правительстве следят за развитием событий на Украине, и назвал устойчивой ситуацию с безопасностью в стране.