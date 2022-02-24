Тирана, 24 февраля 2022, 23:30 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама и министр обороны Албании Ольта Джачка 24 февраля прокомментировали специальную военную операцию России в Донбассе.
На своей странице в социальной сети Twitter Рама заявил, что Албания присоединяется к своим союзникам по НАТО и к Евросоюзу и осуждает действия России.
Джачка заявила, что всеми силами осуждает российские действия и назвала их неспровоцированной агрессией, угрожающей жизням людей и основам международного порядка, а также нарушением Устава ООН.
Напомним, нарушением ООН являлась несанкционированная Советом Безопасности ООН военная операция США и их союзников в Центральной Сербии и Косово, в ходе которой заявлялось о том, что бомбежкам подвергаются лишь объекты военной инфраструктуры, однако под обстрел попала колонна с албанскими беженцами.
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