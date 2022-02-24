Тирана, , 23:30 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама и министр обороны Албании Ольта Джачка 24 февраля прокомментировали специальную военную операцию России в Донбассе.

Подписание соглашения о передаче вертолетов на авиабазе в Фарке послом США в Албании Юри Ким и министром обороны Албании Ольтой Джачкой ATA, албанское государственное новостное агентство

На своей странице в социальной сети Twitter Рама заявил, что Албания присоединяется к своим союзникам по НАТО и к Евросоюзу и осуждает действия России.

Джачка заявила, что всеми силами осуждает российские действия и назвала их неспровоцированной агрессией, угрожающей жизням людей и основам международного порядка, а также нарушением Устава ООН.

Напомним, нарушением ООН являлась несанкционированная Советом Безопасности ООН военная операция США и их союзников в Центральной Сербии и Косово, в ходе которой заявлялось о том, что бомбежкам подвергаются лишь объекты военной инфраструктуры, однако под обстрел попала колонна с албанскими беженцами.

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