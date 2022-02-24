Москва, , 23:17 — REGNUM Российский режиссёр Никита Михалков считает, что признание независимости ДНР и ЛНР было единственным возможным выходом из тупиковой ситуации. Михалков заявил об этом 24 февраля.

Никита Михалков Kremlin.ru

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«Я считаю, что это был единственный возможный выход из тупиковой ситуации. Череда предательств со стороны Украины и наших западных «партнеров» превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, Россия признала независимость ЛНР и ДНР 22 февраля. 24 февраля ВС РФ начали специальную военную операцию против Украины.