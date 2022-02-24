Приштина, , 23:18 — REGNUM Руководство сепаратистского Косово осудило «нападение России на Украину». Об этом говорится в сообщении, которое 24 февраля опубликовало руководство косовских сепаратистов в Приштине.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сообщении, которое подписали президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Гляук Конюфца, высказана полная поддержка Украине и осуждение «внеправового признания независимости регионов Луганск и Донецк».

Сепаратистские власти также указали на «очевидные намерения России дестабилизировать регион Западных Балкан», которым Косово намерено сопротивляться «при помощи союзников».

«Ревизионистские усилия диктатора Путина в сторону подрыва основных принципов Хартии ООН — принципа суверенитета и равенства государств, территориальной целостности и права наций самостоятельно принимать решения о своей судьбе, пошатнули фундамент международного правопорядка», — отмечается в сообщении.

Напомним, что отторжение Косово и Метохии от Сербии произошло в результате военной агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году. В 2008 году албанские сепаратисты в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.