Вашингтон, , 23:13 — REGNUM США перебросят дополнительные войска в Германию, чтобы защищать своих союзников по блоку НАТО, а не воевать на Украине против России, заявил 24 февраля президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что не намерен воевать с Россией из-за Украины, но готов защищать НАТО, поэтому в Германию будут переброшены дополнительные американские войска.

«Позвольте мне повторить: наши силы не вовлечены и не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши войска направляются в Европу не для того, чтобы сражаться на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО», — заявил Байден.

Кроме того, он сообщил, что США примут участие в завтрашнем саммите Североатлантического альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Около посольства России в Тиране прошел митинг