Москва, 24 февраля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выразил мнение о сложившейся на Украине ситуации. Соотвествующая информация появилась в истории на странице исполнителя в Instagram 24 февраля.

Скриншот с YouTube Тимати

«В сухом остатке: никому эта война не нужна, так же, как и нарушение Суверенности Украины, в частности», — написал музыкант. Также Тимати заявил, что для достижения мира России и Украине следует вести диалог по Донбассу.

Напомним, что Тимати начал свою музыкальную карьеру в 1998 году. В настоящее время рэпер занимается преимущественно предпринимательской деятельностью.