Хельсинки, , 23:05 — REGNUM Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают Украину, сообщает 24 февраля секретариат организации. Вывод миссии — мера временная.

Хельга Шмид EU2017EE Estonian Presidency

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По словам генсека ОБСЕ Хельги Шмид, решение принято в связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью на Украине.

Эти действия, как отмечается, согласованы с действующим председателем ОБСЕ. Шмид добавила, что все члены миссии будут эвакуированы «как можно скорее».

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