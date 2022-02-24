Тирана, 24 февраля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Десятки граждан Албании и представителей гражданского общества 24 февраля провели акцию протеста перед посольством России в Тиране в связи со специальной операцией российских вооруженных сил на Украине.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, происходящее на Украине называют насилием над демократией и заявляют о солидарности с украинским народом.

Организаторы протеста называют российскую специальную операцию на Украине агрессией в отношении независимой страны, подрывающий мир на планете и угрожающей благополучию ее населения, однако подчеркивают, что протест не направлен против жителей России.

Напомним, Россия 24 февраля начала специальную военную операцию: о военной помощи российскую сторону попросили ДНР и ЛНР, с которыми Москва установила дипломатические отношения.