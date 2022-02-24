Сан-Себастьян, Испания, 24 февраля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. 24 февраля в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпел поражение от немецкого «Ред Булл Лейпцига» со счетом 1:3.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Вилли Орбан (39'), Андре Силва (59' Мохамед Симакан) и Эмиль Форсберг (89' пенальти). Единственный мяч хозяев на 67-й минуте встречи забил 23-летний полузащитник сборной Испании Мартин Субименди.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/ «Ред Булл Лейпциг»)

Удары 10/16

Удары в створ 3/9

Владение 49%/51%

Угловые 4/4

Нарушения 17/9

Составы команд:

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Элустондо, Муньос, Ле Норман (Сильва, 62'), Субименди, Субельдия, Португез (Янузай, 62'), Рафинья (Серлот, 84'), Оярсабаль, Исак (Джуахра, 90').

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол, Клостерманн, Ольмо (Поульсен, 79'), Лаймер (Айдара, 65'), Хенрихс (Анхелиньо, 65'), Кампль (Адамс, 90'), Нкунку, Силва (Форсберг, 65').