Москва, 24 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора 24 февраля обсудили специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Ирана со своей стороны «выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО».

Стороны также рассмотрели вопросы, касающиеся дипломатических усилий, направленных на сохранение и полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Лидеры согласились, что достижение окончательной договорён­ности по СВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности.

«С учётом итогов российско-иранской встречи на высшем уровне в Москве 19 января подтверждён настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях», — информирует также пресс-служба.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.