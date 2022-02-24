Воронеж, 24 февраля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. На территории Воронежской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-26 ВКС России, экипаж погиб, сообщает 24 февраля пресс-служба Западного военного округа.

Igor Dvurekov Самолёт Ан-26

Самолёт перевозил военное имущество, полёт был плановым.

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — указано в сообщении пресс-службы.

«На земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники», — рассказали российские военные.

Выяснением причин трагедии займется комиссия ВКС, направленная к месту крушения.