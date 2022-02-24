Приштина, , 23:09 — REGNUM Полиция сепаратистского Косово в нескольких местах на территории южного сербского края блокировала обходные дороги, которые ведут к административной линии с центральной Сербией. Об этом сербские СМИ сообщили 24 февраля.

Карта-флаг Косово Cradel

Приштина утверждает, что действия полиции направлены на борьбу против контрабанды, так как обходными дорогами на территорию Косово из центральной Сербии попадает контрабандный товар, передал телеканал РТС.

На дорогах установлены земляные баррикады и вырыты рвы.

Напомним, что ранее косовские сепаратисты объявили борьбу с контрабандой на территории Косово.