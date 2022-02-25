Приштина, Сербия, 25 февраля, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Глава оппозиционной Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику 24 февраля заявил, что Косово должно скорее вступить в НАТО в связи с ситуацией на Украине.

Ldk-ks.eu Люмир Абдиджику

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что в Косово убеждены в необходимости культивации демократических и евроатлантических ценностей и вместе со своими традиционными союзниками осуждают действия российских вооруженных сил и поддерживают ВСУ Украины.

Абдиджику подчеркнул, что происходящее на Украине влияет на Косово, а международное сообщество должно осознать необходимость скорейшего вступления в НАТО как «необходимость нашего времени».