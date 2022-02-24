Пирей, Греция, , 22:43 — REGNUM 24 февраля в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» «Олимпиакос» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпел крупное поражение от «Аталанты». Основное время встречи завершилось со счетом 0:3.

Руслан Малиновский Football.ua

Забитыми мячам в составе клуба из Бергамо отметились Йоаким Мэле (40' Мартен де Рон) и Руслан Малиновский (67' Тейн Копмейнерс, 69' Жереми Бога). По итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала еврокубка прошла «Аталанта».

Статистика матча («Олимпиакос"/ «Аталанта»)

Удары 4/9

Удары в створ 0/4

Владение 57%/43%

Угловые 3/1

Нарушения 18/17

Составы команд:

«Олимпиакос»: Вацлик, Папастатопулос, Манолас, Сиссе (Масурас, 46'), Камара, М’Вилла (Врусаи, 68'), Лала (Эль-Араби, 68'), Камара, Рябчук, Онйекуру (Вальбуэна, 60'), Соареш (Фадига, 74').

«Аталанта»: Муссо, Толои, Джимсити, Демирал (Циттадини, 90'), Мэле (Пеццелла, 84'), Фройлер, де Рон, Малиновский (Михайла, 84'), Пессина (Копмейнерс, 56'), Хатебур, Пашалич (Бога, 56').