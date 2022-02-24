Лондон, , 22:41 — REGNUM Британский поп-исполнитель Эд Ширан не может «найти слова», чтобы выразить свои чувства по поводу смерти своего близкого друга Джамала Эдвардса. Об этом 24 февраля рассказал портал Music News.

Эд Ширан

Основатель SB. TV, онлайн платформы поп-музыки, скончался 20 февраля в возрасте 31 года после внезапной болезни. Музыкальный магнат во многом способствовал росту славы Эда, так как певец регулярно выступал на канале Джамала SB. TV, и в среду британский автор-исполнитель поделился собственными воспоминаниями о своем друге.

«Я ничего не написал, потому что не могу найти слов, не могу ответить, потому что не знаю, что сказать», — написал он в своем Instagram-акккаунте. «Джамал — мой брат. Его свет сиял так ярко. Он использовал его только для того, чтобы радовать других, и никогда не просил ничего взамен. Свет звезды сияет миллионы лет после ее ухода, и его свет будет продолжать освещать каждый темный момент. Мы все являемся свидетелями его силы».

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