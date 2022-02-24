Нижний Новгород, 24 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. С ночи 24 февраля до 03:45 мск 2 марта приостановлены авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ростов, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Об этом говорится в официальном сообщении нижегородского аэропорта.

Цитата из т/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной авиакатастрофы». реж Сергей Краус. 2007. Россия Самолет

Эта ситуация связана с временным приостановлением работы аэропортов указанных городов.

«Рекомендуем пассажирам уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, информацию о возможном изменении вашего рейса», — призывают граждан.

Пассажирам, которым необходимо попасть в данные регионы до 2 марта, могут воспользоваться поездами РЖД.

Аэропорт «Стригино» работает в штатном режиме.

ИА REGNUM напоминает, аэропорты были закрыты Росавиацией 24 февраля в связи с ситуацией на Украине.