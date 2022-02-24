Лондон, , 22:38 — REGNUM 25-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен намерен отклонять все предложения клубов Английской Премьер-лиги. Об этом 24 февраля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Андреас Кристенсен @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Также сообщается, что на данный момент у Кристенсена есть предложения от каталонской «Барселоны» и мюнхенской «Баварии». Сам футболист не спешит принимать решение о своем будущем.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в 23-х матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также датчанин получил две желтые карточки.

Кристенсен выступает за «Челси» с 1 июля 2012 года после перехода из академии датского клуба «Брондбю» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Дании, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.