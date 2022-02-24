Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 24 февраля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. На Ямале проверяется информация из социальных сетей о сходе снежной глыбы с крыши на школьницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш

В группе «Губкинский — город мечты» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о розыске очевидцев инцидента, который произошёл 22 февраля. Сошёл снег с крыши, школьница массой была отброшена за пределы тротуара, получила ушибы. Адрес: 12-й микрорайон, дом 46, пешеходная дорожка, город Губкинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове 23 февраля снежная масса сошла с крыши дома и травмировала 83-летнюю женщину.