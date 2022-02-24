Вашингтон, 24 февраля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин намерен возродить Советский Союз, заявил 24 февраля президент США Джо Байден, выступая в Белом доме по поводу специальной военной операции России на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, раньше он Путина недооценивал.

«На переговорах Путин говорил о своих намерениях, но я его не недооценивал. Вы слышали, какую он произнёс речь? У Путина очень серьезные амбиции на Украине. Он хочет воссоздать Советский Союз», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине началась утром 24 февраля. По утверждению пресс-службы Минобороны РФ, все задачи дня были успешно выполнены. Подробности до конца не раскрываются.