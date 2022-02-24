Москва, 24 февраля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Курс рубля резко укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах в четверг, 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар и евро

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По состоянию на 22:11 мск курс доллара опустился на 2 рубля 69 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и торговался на уровне 83,85 рубля.

Тем временем евро подешевел на 2 рубля 42 копейки — до 94,12 рубля.