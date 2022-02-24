Лос-Анджелес, США, 24 февраля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Номинированная на Грэмми поп-рок-исполнительница Оливия Родриго рассказала, что у нее уже есть «название для моего следующего альбома и несколько песен». Об этом 24 февраля рассказал портал NME.

NME Оливия Родриго

Родриго, которая была номинирована во всех категориях «большой четверки» на «Грэмми» в этом году, включая «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист», поделилась некоторой информацией о своей новой музыке, сообщив, что у нее уже есть название для своего продолжения прошлогоднего альбома Sour.

Она рассказала в интервью Billboard: «У меня есть название для следующего альбома и несколько песен. Это захватывающе — думать о следующем мире, который ждет меня впереди. Я просто люблю писать песни. Я стараюсь не оказывать на себя слишком большого давления. Я просто хочу исследовать и получать удовольствие».